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Иорданов Исаак

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иорданов Исаак
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Борчалинский уезд, Квешинская в.

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