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Петюк Михаил Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петюк Михаил Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, д. Щавель

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