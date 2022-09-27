Макеев Федор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакеев Федор Ильин

Макеев Федор Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макеев Федор Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Натальинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.