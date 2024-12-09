Тесненко Семен Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТесненко Семен Федор.

Тесненко Семен Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тесненко Семен Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Бабаевской, с. Бабай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.