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Кувшинов Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кувшинов Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Казаковск., с. Шитовки

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