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Костяев Вас. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костяев Вас. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, с. В.-Погромное

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