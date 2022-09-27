Федянин Сем. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедянин Сем. Матв.

Федянин Сем. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федянин Сем. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Казачий Мыс

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.