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Косинов Андрей Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косинов Андрей Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Фатежский уезд, Разважевской.

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