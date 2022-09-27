Ткаченко Вас Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Вас Ив.

Ткаченко Вас Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ткаченко Вас Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, с. Щигиль

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.