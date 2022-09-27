Довий Евг. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовий Евг. Андр.

Довий Евг. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Довий Евг. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.