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Маслов Федор Мак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маслов Федор Мак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Княгининская

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