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Виз Август Богдан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Виз Август Богдан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Дьяковской

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