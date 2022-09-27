Трикос Федор Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрикос Федор Конст.

Трикос Федор Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трикос Федор Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Изюмской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.