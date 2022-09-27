Зарубин Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубин Иван Константинович

Зарубин Иван Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зарубин Иван Константинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Андреевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.