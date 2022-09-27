Бережнов Андр. Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБережнов Андр. Ром.

Бережнов Андр. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бережнов Андр. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Шуриновской с. Лохицка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.