Щербаков Зосим Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Зосим Данилов

Щербаков Зосим Данилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щербаков Зосим Данилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Семидесятская, с.Когаты

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.