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Трушин Ив. Влас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трушин Ив. Влас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Колесниковск., д. Гавр.

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