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Малько Платон Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малько Платон Кириллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Малодевицкой, с. Толкач.

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