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Реутов Митроф. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Реутов Митроф. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Локтевской

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