Реиндорф Ганс Якуб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеиндорф Ганс Якуб.

Реиндорф Ганс Якуб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Реиндорф Ганс Якуб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Ревельский уезд, Иоганнисгоф

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.