Зозонюк Владислав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗозонюк Владислав Петрович

Зозонюк Владислав Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зозонюк Владислав Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Брестский уезд, Домачевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.