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Будковский Авраам Савельев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Будковский Авраам Савельев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Александрийск.

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