Манжос Игн. Евтих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанжос Игн. Евтих.

Манжос Игн. Евтих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Манжос Игн. Евтих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Воронежская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.