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Исаев Игнатий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исаев Игнатий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Силинск., с. Мамадыш.

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