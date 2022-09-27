Мангасаров Апрабет Сыаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМангасаров Апрабет Сыаков

Мангасаров Апрабет Сыаков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мангасаров Апрабет Сыаков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Джеванширский уезд, с. Довтале

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.