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Дьячков Иван Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дьячков Иван Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вельский уезд, Шелогской д. Германова.

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