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Аляпин Андрей Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аляпин Андрей Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лопатино село

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