Шляпников Степан Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляпников Степан Прохоров

Шляпников Степан Прохоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шляпников Степан Прохоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, д. Казановой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.