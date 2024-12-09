Корнев Антон Моис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнев Антон Моис.

Корнев Антон Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корнев Антон Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Пронский уезд, г. Пронск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.