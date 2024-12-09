Малежин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалежин Федор Васильевич

Малежин Федор Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малежин Федор Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Козьмодемьянский уезд, Ахмыловская, д. Рудки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.