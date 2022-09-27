Курнев Ив. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурнев Ив. Афан.

Курнев Ив. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курнев Ив. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Даниловский уезд, д. Ермаковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.