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Пальцев Тимоф. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пальцев Тимоф. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Ишимской

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