Романов Степ. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Степ. Осип.

Романов Степ. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Степ. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Мхиничск., с. Артхова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.