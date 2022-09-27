Колесников Трофим Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Трофим Николаев

Колесников Трофим Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колесников Трофим Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Дмитровская с.Западенка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.