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Карапетьянц Сергей Мхитаров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карапетьянц Сергей Мхитаров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, Гелькендское

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