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Степанов Никиф. Вас

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Никиф. Вас
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Рождественской.

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