Пожар Артем. Кирил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожар Артем. Кирил.

Пожар Артем. Кирил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пожар Артем. Кирил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Казанковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.