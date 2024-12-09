Сипягин Георгий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСипягин Георгий Михайлов

Сипягин Георгий Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сипягин Георгий Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Бережков., д. Галанино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.