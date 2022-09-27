Коростылев Матвей Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоростылев Матвей Селиверстович

Коростылев Матвей Селиверстович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коростылев Матвей Селиверстович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Куяганской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.