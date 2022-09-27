Петриашвили Аршак Кониев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетриашвили Аршак Кониев

Петриашвили Аршак Кониев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петриашвили Аршак Кониев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Тифлисский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.