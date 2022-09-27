Коноваленко Алексей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноваленко Алексей Андреев

Коноваленко Алексей Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коноваленко Алексей Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Кохановская д.Шимково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.