Сенчук Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенчук Алексей Васильевич

Сенчук Алексей Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сенчук Алексей Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Еньковской, х. Дубовый

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.