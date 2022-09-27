Антипин Никол. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипин Никол. Афан.

Антипин Никол. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антипин Никол. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верхнеязвинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.