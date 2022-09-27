Казанцев Гавр. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Гавр. Дан.

Казанцев Гавр. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казанцев Гавр. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Загваздинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.