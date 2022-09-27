Измашин Иван Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмашин Иван Аристархович

Измашин Иван Аристархович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Измашин Иван Аристархович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.