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Никитин Андрей Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никитин Андрей Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Жерновская

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