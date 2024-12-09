Ванюков Никол. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюков Никол. Никит.

Ванюков Никол. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ванюков Никол. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, г. Самара

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.