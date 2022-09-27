Грейден Менд. Новт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрейден Менд. Новт.

Грейден Менд. Новт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грейден Менд. Новт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Мишуринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.