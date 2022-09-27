Кобзел Михаил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзел Михаил.

Кобзел Михаил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобзел Михаил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Жерновской в. с. Кончено.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.