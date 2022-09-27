Димченко Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДимченко Михаил Яковлев

Димченко Михаил Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Димченко Михаил Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, ст. Знаменка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.